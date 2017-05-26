بالأرقام.. استعدادات إدارة سقيا زمزم لموسم رمضان المبارك

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في إطار الخطة التشغيلية للرئاسة خلال شهر رمضان المبارك لِهَذَا العام 1438هـ؛ قدمت وحدة الإِحْصَاء والمعلومات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إحصاءً لخدمات إدارة سقيا زمزم.

وشمل المسح الإحصائي أعمال السقيا داخل المسجد الحرام، ومجمعات ماء الشرب الموزعة في المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

وبتوفيق الله وفضله تم توفير عدد من الخدمات المتعلقة بسقيا زمزم، فقد بلغ عدد المشربيات الرخامية داخل المسجد الحرام أكثر من 650 مشربية رخامية بها أكثر من 3000 صنبور مخصصة لماء زمزم المبارك، إِضَافَةً إلى خزانات “ستانلس استيل” البالغ عددها 216 خزاناً وتحتوي على 1296 صنبوراً.

وقد بلغ عدد حافظات ماء زمزم أكثر من 25 ألف حافظة يتم توزيعها مع حافظات احتياطية بشكل متجانس في كافة أروقة البيت العتيق وفي الساحات الخارجية. ويبلغ متوسط إنتاجية الحافظات 4000 حافظة يَوْمِيَّاً، كما تم توفير 20 عربة قولف لنقل حافظات زمزم لمواقع المخصصة لها، كما تم تجهيز عدد 22 صهريجاً سعة 20 طناً لنقل ماء زمزم إِلَى المسجد النبوي.

وتعد الحافظات المتنقلة التي تَتَمَيَّز بسهولة التحكم بها في الأمَاكِن المزدحمة لتسهيل وصول ماء زمزم للمعتمرين ورواد بيت الله الحرام، وتعتبر هذه الحافظات على هيئة حقائب ظهر لتوزيع عبوات ماء زمزم الصغيرة سعة 330 مليمتراً، وكذلك حقيبة محمولة على الظهر بداخلها حافظة أُسْطُوَانية الشكل وحاملة كاسات تسع 250 كأساً.

وإن إدارة سقيا زمزم في المسجد الحرام إذ تشكر الله عَزَّ وَجَلَّ أن اختصها لخدمة بيته، والعمل فيه، كما تشكر ولاة الأمر حَفِظَهُم اللَّهُ بعد ذلك على الثقة الكبيرة والدعم غير المحدود للرئاسة بشكل عام والتي تحرص كل الحرص على تسخير كل ما يُسْهِم في أداء المناسك براحة وطمأنينة تامة وعلى أكمل وجه.