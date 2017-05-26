لأول مرة.. المملكة و4 دول خليجية تعيد تحري هلال رمضان مساء اليوم

تواصل – الرياض:

أَعْلَنَتِ المملكة العربية السعودية والإِمَارَات والبحرين وقطر والكويت، تعذر رؤية هلال شهر رمضان مساء أمس الخميس، لافتة إلى أنها ستعيد تحري هلال الشهر المبارك اليوم الْجُمُعَة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ترجئ فيها هذه الدول إعلان دخول شهر رمضان، وتعيد تحري هلال الشهر في اليوم التالي؛ حيث جرت العادة أن تعلن الدول حال تعذر رؤية هلال الشهر الفضيل أن غَدَاً هو المتمم لشهر شعبان، ويكون اليوم الذي يليه غرة رمضان.

مطلع شهر شعبان

وجاءت هذه الخطوة بعد الجدل الذي صاحب دخول مطلع شهر شعبان الجاري؛ إِذْ بدأ شعبان في المملكة (الخميس 27 أبريل) رغم عدم تقدم أحد للشهادة برؤية هلال ذلك الشهر مساء اليوم السابق (الأربعاء 26 أبريل/نيسان الماضي)، وكان المفترض وَفْقَ المعتاد، وفي ظل عدم تقدم أحد للشهادة، أن يبدأ شعبان (الْجُمُعَة 28 أبريل/نيسان).

واتبعت كل من البحرين وقطر والإِمَارَات والكويت، المملكة في بداية شعبان؛ حيث وَافَقَ اليوم الخميس في الدول الخمس (29 شعبان).

وتَجَنُّبَاً لوقوع أخطاء، قررت الدول الخمس هذا العام تحري هلال رمضان على يومين حال تعذر رؤية الهلال في اليوم الأول.

سلطنة عمان

أما سلطنة عمان فبدأت شهر شعبان الْجُمُعَة (28 أبريل/نيسان)؛ لذلك يوافق عندها اليوم الْجُمُعَة (29 شعبان)، وستتحرى الهلال مساء ذلك اليوم، طبقاً لـ “الأناضول”.

وأَعْلَنَ السنة في العراق ولبنان والحكومة الشرعية في اليمن تعذر رؤية هلال رمضان مساء الخميس، وأن السبت غرة الشهر الكريم.

وكانت المحكمة العليا في المملكة أَعْلَنَت أنها “عقدت جلسة مساء أمس الخميس، ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال مساء هذا اليوم”.

وبَيَّنَتْ أن “المحكمة ستعقد جلسة مساء اليوم الْجُمُعَة، وستصدر قَرَارَاً بما يثبت لديها ويتم إعلانه حَسْبَ المتبع”.

وفي أبوظبي، أَعْلَنَتِ اللجنة المكلفة بتحري هلال رمضان أنه لم تثبت الليلة رؤية هلال الشهر المبارك.

وبَيَّنَتْ أنه “تقرر أن تجتمع اللجنة اليوم الْجُمُعَة لتحري الرؤية (مُجَدَّدَاً)”، حَسْبَ بيانٍ بثته وكالة الأنباء الإِمَارَاتية الرسمية (وام).

الدوحة لجنة التحري تواصل

وفي الدوحة، أَعْلَنَتْ لجنة تحري رؤية الهلال أنه “نظراً لعدم ثبوت دخول شهر رمضان المبارك، فإن اللجنة تعلن عن أنها ستواصل تحري الهلال اليوم الْجُمُعَة لإثبات شهادة من يراه”، وَفْقَ بيانٍ بثه تليفزيون قطر الرسمي.

وفي المنامة، أَعْلَنَ تليفزيون البحرين الرسمي أن “هيئة الرؤية تجتمع اليوم الْجُمُعَة لتحري هلال رمضان على سبيل الاحتياط”؛ إثر عدم ثبوت رؤية الشهر الكريم مساء الخميس.

الكويت

وفي الكويت، أَعْلَنَ رئيس هيئة الرؤية، يوسف المطاوعة، عبر تصريحات صحفية، تعذر رؤية هلال رمضان مساء الخميس، واستمرار اجتماع الهيئة مساء اليوم الْجُمُعَة لتحري الهلال مُجَدَّدَاً.

وتعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على المملكة العربية السعودية، في رؤيتها الهلال لتحديد أول أَيَّام شهر رمضان، فيما تعمل مختلف الدول ذات الغالبية المسلمة على تحري رؤية الهلال بنفسها.

اليمن

وأَعْلَنَت وزارة الأوقاف في الحكومة اليمنية الشرعية تعذر رؤية هلال رمضان، مساء الخميس.

وَقَالَ وزير الأوقاف، أحمد عطية، في بيان صحفي: “غَدَاً الْجُمُعَة هو المتمم لشهر شعبان، بعد تعذر رؤية هلال رمضان في المناطق التي يظهر فيها الهلال كل عام”. وأَضَافَ أن السبت، هو أول أَيَّام شهر رمضان المبارك.

وفي بيروت، أَعْلَنَ مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبداللطيف دريان، أنه “لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان (مساء الخميس)، وعليه فإنَّ اليوم الْجُمُعَة هو اليوم المكمِّل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوماً، ويكون يوم السبت 27 أيَّار هو أول أَيَّام شهر رمضان المبارك لعام 1438”.

ديوان الوقف السني في العراق

وفي بغداد، أَعْلَنَ ديوان الوقف السني (الممثل للسنة) في العراق تعذر رؤية هلال رمضان، مساء الخميس؛ وعليه يكون اليوم الْجُمُعَة مكملاً لشهر شعبان والسبت أول أَيَّام الشهر المبارك.

وهناك دول أخرى يوافق فيها اليوم الجمعة الـ29 من شعبان؛ لذا ستستطلع اليوم هلال رمضان، وهي: مصر، السودان، تونس، المغرب، الجزائر، فلسطين، موريتانيا، الأردن، سلطنة عمان، الصومال، ليبيا، جزر القمر، سوريا، جيبوتي.