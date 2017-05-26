المصلون يؤدون صلاة آخر «جمعة» في شعبان بالمسجد النبوي

تواصل- واس:

أدى المصلون اليوم صلاة آخر جمعة في شهر شعبان في المسجد النبوي الشريف،حيث توافدوا منذ وقت مبكر لأداء الصلاة وامتلأت بهم أروقة وأدوار وساحات وسطوح المسجد، وسط أجواءٍ مفعمة بالطمأنينة والأمن والأمان والسكينة.

وقامت جميع الأجهزة الحكومية بتنفيذ خططها التشغيلية التي تعتمد علي تكامل الخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية والصحية والإسعافية والمرورية والأهلية بالمدينة المنورة في المنطقة المركزية وما حولها، من أجل خدمة المصلين وزوار المسجد، وتوفير أفضل الخدمات لهم؛ ما أسهم في تسهيل حركتهم وتنقلاتهم وتأمين ما يحتاجون إليه، لاسيما في النواحي الأمنية والصحية والغذائية ولتهيئة الأجواء الروحانية والآمنة للمصلين والزوار الذين تشرفوا بالسلام على الرسول الله – صلى الله عليه وسلم – وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -، داعين المولى العزيز القدير أن يبلغهم شهر رمضان المبارك، وأن يعينهم على قيامه وصيامه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال والطاعات.