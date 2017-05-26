 «الشؤون الإسلامية»: انتهاء أذان الحرم المكي ليس توقيتا للإفطار في جدة | صحيفة تواصل الالكترونية

«الشؤون الإسلامية»: انتهاء أذان الحرم المكي ليس توقيتا للإفطار في جدة

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«الشؤون الإسلامية»: انتهاء أذان الحرم المكي ليس توقيتا للإفطار في جدة

تواصل- مكة المكرمة:

أرسلت الإدارة العامة للمساجد والدعوة والإرشاد بجدة تعميماً على مساجد المحافظة أكدت من خلاله على المؤذنين ضرورة الالتزام بوقت الأذان واتباع التوقيت المحدد لجدة.

وأوضح مدير إدارة المساجد سعيد المالكي، أن ذلك يأتي بعد أن لاحظت الإدارة وجود خلافات بين المؤذنين في المحافظة من حيث وقت الأذان، فالبعض يرفع الأذان بعد انتهاء الأذان في الحرم المكي مباشرة والبعض الآخر يلتزم بالتوقيت المحدد لجدة.

وحثّ المالكي منسوبي المساجد على ضرورة التخلص من هذا الموقف، والالتزام بالتوقيت المحدد للمدينة وحسب تقويم أم القرى.

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