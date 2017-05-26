شرطة الرياض تحقق مع مواطن وصف منتجات ألبان بـ«السم القاتل»

تواصل – الرياض:

شرعت شرطة الرياض في التحقيق بشكوى قدمتها شركات الألبان إلى الأمانة ضد مغرد عبر موقع “تويتر”، اتهمته فيها

بنشر تغريدات مسيئة كبدتها خسائر كبيرة .

وكان رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية قد وجه خطاباً إلى إمارة الرياض ينقل خلاله شكوى شركات الألبان من تعرضها إلى إساءة لسمعتها التجارية على مواقع التواصل، وأن مواطنا قاد حملة الإساءة والتضليل بعدما ادعى أنه مستشار، واتضح لاحقا أنه لا يحمل مؤهلا أكاديميا وليست لديه خبرة في قطاع الألبان.

واتهمت الشركات المواطن بسبب نشره تغريدات ادعى خلالها أن منتجاتهم تُسبب هشاشة العظام ونقص الكالسيوم وأمراض السرطان وخشونة المفاصل والصداع المزمن والمخاط.

وأضاف الشاكون أن المتهم تمادى في وصف الحليب بـ«السم القاتل» وأن جميع أنواع الحليب المعلب ومشتقاتها الموجودة في جميع أسواق المملكة تحتوي على مواد مسرطنة وقاتلة، وأوصى متابعيه باستبعادها من نظامهم الغذائي.

وطالب الشاكون الجهات المعنية بالتحقيق مع المغرد وأخذ تعهد عليه بعدم تكرار تصرفاته مرة أخرى٬ وهو ما استجابت إليه أمانة الرياض بتوجيه الشرطة نحو التحقيق في الواقعة ، وفقاً لـ”عكاظ”.