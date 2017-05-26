 أمير منطقة الرياض يدشن «رمضان أمام» | صحيفة تواصل الالكترونية

أمير منطقة الرياض يدشن «رمضان أمام»

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أمير منطقة الرياض يدشن «رمضان أمام»

تواصل – الرياض:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير  فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم الاستاذ فهد محمد الحمادى رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة الرياض ونائبه سعادة الاستاذ بندر العامري والمهندس عثمان هاشم المشرف العام على مشروع  مبادرة رمضان آمان، وبرعاية إعلامية من “صحافيون”.

واطلع سموه على  مبادرة رمضان امان بلا حوادث بشراكه استراتيحية مع جمعية العمل التطوعي ومؤسسة شباب خير آمة للأعمال التطوعية  والتى من اهدفها التوعوية للسائقين.

التخفيف من السرعة الزائدة والحد من الحوادث – توعية سائقي المركبات للالتزام بقواعد السير الحفاظ على أرواح الصائمين عند قيادتهم لمركباتهم قبل موعد الإفطار تشجيع الأفراد والمؤسسات على الخدمة المجتمعية والتطوعية تعزيز ثقافة التطوع  لدى شبابنا واستغلال وقتهم بالنفع والفائدة وأشاد سمو أمير منطقة الرياض بهذا العمل التطوعي المتميز.

 

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