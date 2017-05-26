 «الدفاع» تفتح باب القبول بالخدمة العسكرية لخريجي الجامعات | صحيفة تواصل الالكترونية

«الدفاع» تفتح باب القبول بالخدمة العسكرية لخريجي الجامعات

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«الدفاع» تفتح باب القبول بالخدمة العسكرية لخريجي الجامعات

تواصل- الرياض:

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع عن فتح باب القبول للعام 1438 لخريجي الجامعات في عددٍ من التخصصات لحملة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه للالتحاق بالخدمة العسكرية.

وأعلنت اللجنة أنها ستبدأ في تلقي طلبات المتقدمين اعتباراً من يوم غدٍ السبت الموافق غرة شهر رمضان، داعية الراغبين في التقديم والتسجيل الاطلاع على شروط القبول والتخصصات المطلوبة وإجراءات التقديم والقبول.

وحددت اللجنة عدداً من الشروط منها، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل التقدير عن جيد، ويمكن مطالعة باقي الشروط من هنا.

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة، فهي التخصصات الهندسية، تخصصات الحاسب الآلي، التخصصات الإدارية، التخصصات الطبية، التخصصات الشرعية، ويمكن الاطلاع عليها بالتفاصيل من هنا.

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