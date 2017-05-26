 توقعات برياح متربة تحد من الرؤية على عدة مناطق بالمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات برياح متربة تحد من الرؤية على عدة مناطق بالمملكة

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توقعات برياح متربة تحد من الرؤية على عدة مناطق بالمملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -،نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( الرياض ،الجوف ،حائل ،القصيم والحدود الشمالية ، الشرقية). تمتد الى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.

كما توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق عسير والباحة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف،وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج،بينما تكون على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع ،وحالة البحر متوسط الموج .

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