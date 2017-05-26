الرياض.. مجموعة «آيات» القرآنية تطلق هويتها الجديدة

تواصل – حمد القحطاني:

دشنت مجموعة “آيات” القرآنية هويتها الجديدة والتعريف بها، اليوم الخميس، في قاعة الشيخ عبدالمحسن الحكير بمدينة الرياض، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة فضيلة الشيخ ناصر بن علي القطامي.

وتم خلال التدشين إبرام عِدَّة اتفاقيات وشراكات مع بعض الداعمين، تتقدمهم مجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة، وشبكة الألوكة، ودار الضيافة.

يذكر أن مجموعة آيات القرآنية، والتي تأسست سنة 1431 هـ في مدينة الرياض تسعى للتوسع في عالم الإعلام الرقمي والتلفزيوني، وابتكار الوسائل الحديثة؛ لإظهار أبرز التلاوات والقراءات في المملكة العربية السعودية وخارجها في عديد من الدول، واستغلال المنصات الإعلامية الحديثة لنشر القرآن الكريم.

صحيفة “تواصل”، بِدَوْرِهَا، تواجدت لتغطية التدشين والمؤتمر الصحفي لمجموعة “آيات” القرآنية، فيما حظيت بثناء فضيلة الشيخ ناصر القطامي، ومجموعة الحكير القابضة لتواجدها في مثل الأعمال.