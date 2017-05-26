الرياض.. «متوسطة الإمام نافع» تكرم 120 خريجاً من حفظة القرآن الكريم

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احتفلت متوسطة الإمام نافع لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، بتخريج دفعة جديدة من طلابها لعام 1438 هـ، بلغت 120 طالباً، أتموا حفظ كتاب الله تعالى، وكان الحفل برعاية فهد الحقباني، المشرف في وزارة التعليم، والشيخ أحمد الخميس، مدير إدارة التوعية الإسلامية بتعليم الرياض.

وَقَالَ مدير المدرسة عبدالله بن عبدالعزيز الحميدي: ‘‘إنهم دأبوا على إقامة هذا الحفل المميز في نهاية كل عام دراسي؛ لتشجيع الطلاب الذين أتموا حفظ كتاب الله‘‘.

وأَضَافَ المشرف العام على الحفل، ناصر بن عبدالعزيز الهزاني، أن الاستعداد لِهَذَا الحفل بدأ مُنْذُ ثلاثة أشهر تحت إشراف ومتابعة نخبة من معلمي المدرسة، والذين بذلوا أوقاتهم في سبيل تقديم حفل يليق بمدارس التحفيظ.

واشتمل الحفل على فقرة تحت عنوان: “حكاية إنجاز”، وهي فقرة تحكي جَانِبَاً من سيرة طلاب تخرجوا في هذه المدرسة، وقد تقلدوا مناصب مميزة يخدمون بها وطنهم وأمتهم، فمنهم القاضي، والمهندس، والمحامي، والطبيب.

واختُتم الحفل، بمسيرة للطلاب الخريجين، تفاعل معها الحضور بشكل لافت، ثم تم تكريم الجهات الراعية للحفل، وكذلك العاملين والمشاركين فيه.