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تقديراً لإنجازاتهم.. وزير التعليم يوجه بتكريم الطلاب الفائزين بجوائز محلية ودولية

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تقديراً لإنجازاتهم.. وزير التعليم يوجه بتكريم الطلاب الفائزين بجوائز محلية ودولية
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى

تواصل – واس:

وجه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، بتكريم جميع الطلاب والطالبات الفائزين والفائزات بجوائز محلية ودولية في جميع المنافسات العلمية والثقافية والرياضية، في نهاية كل عام دراسي، جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة التعليم لتكريم أكثر من 25 طَالِبَاً وطالبةً حصلوا على جوائز دولية.

بدأ الحفل بكلمة لوزير التعليم للطلاب الفائزين قَالَ فيها: “إن مشاركتكم في المحافل الدولية، وتمثيل المملكة خلالها محل تقدير ولاة الأمر واهتمامهم، وإشادتهم الدائمة بكم بتميزكم وإنجازاتكم، وتوجيهاتهم المستمرة للاهتمام بالموهوبين، ورعايتهم حتى يصلوا إلى أعلى المراتب”.

وأضاف، لا شك أن هذه الخطوة هي خطوة أولية ويجب أن يتبعها العديد من الخطوات، ومسيرة تستمر لكي تستفيدوا من هذا الإنجاز لمزيد من التحصيل والبحث والعناية بكافة العناصر التي تساعدكم في المستقبل، وكل طالب لديه طموح ورغبة الدخول في تخصص معين ورغبة في إكمال الدراسة، والحصول على شهادات عليا والتفوق بعد الشهادة في مجال العمل، وربط ما تخصص به من الإنجاز في ميدان العمل، وخدمة بلاده في كافة المجالات التي تفوق بها.

وَقَالَ: “نحن في وزارة التعليم نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الإنجاز، ثم نشكر الطلاب والطالبات على حرصهم واهتمامهم ومشاركتهم، ونهنئ أولياء الأمور على دعمهم واهتمامهم ومتَابَعَتِهم لأبنائهم الفائزين، وبلا شك أن هذا الإنجاز هو حصيلة لأعمال كثيرة، ودعم كثير تم الحصول عليه سواء في المدارس، أو في البرامج المساعدة، أو في المنزل والأسرة، وكل هذه العناصر ساهمت في الوصول لِهَذَا المستوى، ونتطلع إلى أن تواصلوا المسيرة وتكتسبوا المزيد من المعارف والخبرات وتتفوقوا، ونراكم إن شاء الله في ميادين العمل، وفي شتى مجالات العمل والتخصصات، فأنتم الثروة الحقيقية للمملكة”.

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