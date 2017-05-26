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بعد تفجيرات مانشستر.. الشرطة البريطانية تنتشر داخل القطارات

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بعد تفجيرات مانشستر.. الشرطة البريطانية تنتشر داخل القطارات

تواصل – وكالات:

أَعْلَنَتْ شرطة النقل البريطانية، اليوم الخميس، أن أفراد شرطة مسلحين سيقومون وللمرة الأولى بدوريات داخل القطارات في عموم البلاد اعْتِبَارَاً من اليوم.

وَقَالَتِ الشرطة: ‘‘إن أفراد شرطة مسلحين يقومون بدوريات منتظمة في شبكة قطارات الأنفاق بلندن مُنْذُ ديسمبر كانون الأول، لكن هذه ستكون المرة الأولى التي يقومون فيها بدوريات على متن القطارات في مختلف أنحاء البلاد”، بِحَسَبِ وكالة “رويترز”.

وأَضَافَتْ، أن نشر أفراد أمن مسلحين على متن القطارات، يضمن لنا إبقاء القطارات آمنة بأقصى قدر ممكن بالنسبة للركاب، ستكون دورياتنا مرئية بوضوح ومن المفترض أن يشعر بارتياح لوجودها.

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