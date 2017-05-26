مسؤول يمني: قوات الجيش باتت على بعد أمتار من القصر الرئاسي في ‏«تعز»

تواصل – واس:
أكد قائد محور تعز بالجيش اليمني، اللواء الركن خالد فاضل، أن قوات الجيش باتت على بعد أمتار قليلة من القصر الرئاسي في مدينة تعز، وذلك خلال تفقده الخطوط الأمامية للقتال حول القصر الرئاسي.
وأَشَارَ اللواء فاضل، إلى أن قوات الجيش اليمني فرضت سَيْطَرَتَهَا على مبنى المركزي، وكلية الطب، وعدد من المواقع المجاورة للقصر الرئاسي، وَفْقَاً لما أَوْرَدَتْهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وحث قائد محور تعز، قوات الجيش على الثبات، واستمرار الزحف والتقدم حتى تحرير كل شبر من المحافظة، وطرد الميليشيات الانقلابية منها.