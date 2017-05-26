مسؤول يمني: قوات الجيش باتت على بعد أمتار من القصر الرئاسي في ‏«تعز»

تواصل – واس:

أكد قائد محور تعز بالجيش اليمني، اللواء الركن خالد فاضل، أن قوات الجيش باتت على بعد أمتار ‏قليلة من القصر الرئاسي في مدينة تعز، وذلك خلال تفقده الخطوط الأمامية للقتال حول القصر ‏الرئاسي.‏

وأَشَارَ اللواء فاضل، إلى أن قوات الجيش اليمني فرضت سَيْطَرَتَهَا على مبنى المركزي، وكلية الطب، ‏وعدد من المواقع المجاورة للقصر الرئاسي، وَفْقَاً لما أَوْرَدَتْهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏

وحث قائد محور تعز، قوات الجيش على الثبات، واستمرار الزحف والتقدم حتى تحرير كل شبر ‏من المحافظة، وطرد الميليشيات الانقلابية منها. ‏