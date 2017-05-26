 وداعاً للحكّة بعد لسعات «البعوض».. إليكم الحلّ الفوري | صحيفة تواصل الالكترونية

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وداعاً للحكّة بعد لسعات «البعوض».. إليكم الحلّ الفوري

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وداعاً للحكّة بعد لسعات «البعوض».. إليكم الحلّ الفوري

تواصل – وكالات:

تسبب لسعات البعوض حساسية على الجلد وحكة مزعجة للإنسان، لا سِيَّمَا في فصل الصيف، حيث تنتشر هذه الحشرات بشكل كبير، وتسبب مشاكلَ كثيرة خَاصَّة لدى الأطفال الصغار.

لكن يبدو أن هناك حلاً لهذه المشكلة؛ إِذْ طرح موقع “LifeHacker”، المختص بتقديم حلول تقنية وطبية أَحْيَانَاً، حلاً قَالَ إنه فوري وبسيط لمعالجة لسعات البعوض.

ونصح الموقع، بوضع ملعقة في الماء الساخن لفترة وجيزة، ثم وضع ظهر الملعقة على مكان اللسعة بشكل مباشر، والضغط عليها حوالي دقيقتين.

وحسب الموقع، فإن هذا الإجراء البسيط سيشفي تَمَامَاً لسعة البعوضة، ويمنع الحكة المزعجة التي تليها بشكل سريع، ويحقن البعوض عند لسع الإنسان مادة بروتينية لمنع تجلط الدم.

وهذه المادة البروتينية، هي التي تسبب الحكة، ويقول الموقع: إن إجراء الملعقة الساخنة يتلف تلك المادة ويمنع الحكة بشكل فوري.

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