 القصيم.. ضبط متسول بزي امرأة وآخر بحوزته 66 ألف ريال | صحيفة تواصل الالكترونية

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القصيم.. ضبط متسول بزي امرأة وآخر بحوزته 66 ألف ريال

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القصيم.. ضبط متسول بزي امرأة وآخر بحوزته 66 ألف ريال

تواصل – راضي الزويد:

ضبطت دوريات الأمن بالقصيم أحد الوافدين، بينما يمارس التسول متنكراً في زي امرأة، وآخر بحوزته مبلغ 66 ألف ريال.

وأَوْضَحَ الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، الرائد بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية، وبناءً علی توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم – حفظه الله – تقوم بواجباتها علی مدار العام للقضاء علی ظاهرة التسول، وذلك بتنسيقٍ مشترك مع الأجهزة ذات العلاقة.

وأَشَارَ إلى وضع الترتيبات اللازمة لمكافحة هذه الآفة، وتشكيل فرقٍ ميدانية مختصة لتتبع المتسولين، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم والذين غَالِبَاً ما يستغلون مواسم العبادة للكسب غير المشروع وامتهان التسول.

وحذر “السحيباني”، في الوقت ذاته؛ مِمَّا قد يلجأ إليه المتسولون من أساليب للتحايل واستدرار العواطف، سواء عبر استخدام الأطفال، أو النساء، أو كبار السن؛ وَذَلِكَ لِجني المزيد من المال.

وَشَدَّدَ الناطق باسم شرطة “القصيم” على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين؛ للحد من تنامي هذه الظاهرة، وذلك بتوجيه تبرعاتهم ومساعداتهم للجهات الرسمية في الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والتي بِدَوْرِهَا تقوم بإيصالها لمستحقيها بطرقٍ نظامية.

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