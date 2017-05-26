تعرف على أفضل مكان لحفظ «الأدوية» وحمايتها من التلف

تواصل – وكالات:

يجهل الكثير من الناس طريقة تخزين الأدوية، فيما يتساءل آخرون عن المكان الأنسب لوضع الأدوية على أنواعها، كما تختلف خيارات الجميع بالنسبة إلى هذا الموضوع؛ وَذَلِكَ بِهَدَفِ الحفاظ عليها من التلف، وخطورة سوء التخزين على صحة المرضى.

ولوضع حد للتساؤلات، أَعْلَنَ الخبراء أنه من الضروري حفظ الأدوية في مكان جاف وغير رطب، مع حرارة لا تتخطى 25 درجة مئوية.

ونصح الخبراء، بِتَجَنُّبِ وضع الأدوية في الخزانات داخل الحمام بسبب الرطوبة، أو حتى في خزانة المطبخ، بالقرب من الفرن بسبب الحرارة المرتفعة.

وأَضَافَ الخبراء، أَنَّ بعض أنواع الأدوية يجب حفظها داخل الثلاجة مثل المضادات الحيوية السائلة، وقطرات العين خُصُوصَاً المخصصة لمعالجة الالتهابات.

يذكر، أن علب حبوب الأدوية الجديدة تحمي الأدوية من التلف، إلا أنه من المفضل أن يتم حفظها بالشكل الصحيح، لمنع تعرضها للتلف.