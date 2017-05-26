 تعرف على أفضل مكان لحفظ «الأدوية» وحمايتها من التلف | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

بعد تفجيرات مانشستر.. الشرطة البريطانية تنتشر داخل القطارات تقديراً لإنجازاتهم.. وزير التعليم يوجه بتكريم الطلاب الفائزين بجوائز محلية ودولية «العمل» توحد الاستحقاقات الشهرية لمستفيدي الضمان رجال ألمع.. إصابة 3 بينهم طفلة إثر سقوط سقف صالة بمركز الحبيل (صور) الملحقية الثقافية بأمريكا تحذر المبتعثين من تغيير التخصصات دون موافقة مسبقة مسؤول يمني: قوات الجيش باتت على بعد أمتار من القصر الرئاسي في ‏«تعز» «عرعر».. ضبط مواطن تنكر في زي نسائي بحوزته بطاقات صراف آلي «يا رب أعنا على صيامه وقيامه».. هاشتاج جديد لاستقبال رمضان «هادي»: الميليشيات الانقلابية تنفذ أجندة خارجية لا تريد لليمن الاستقرار «الإنذار المبكر» ينبِّه: سحب رعدية ممطرة وغبار يحجب الرؤية على الرياض «التعليم» تحدد ساعات الدوام في رمضان وبداية عطلة عيد الفطر الشورى يناقش تعديل بعض مواد «الجمعيات التعاونية» ويدرس لائحة جزاءات مخالفة مصانع المياه

تعرف على أفضل مكان لحفظ «الأدوية» وحمايتها من التلف

0
تعرف على أفضل مكان لحفظ «الأدوية» وحمايتها من التلف

تواصل – وكالات:

يجهل الكثير من الناس طريقة تخزين الأدوية، فيما يتساءل آخرون عن المكان الأنسب لوضع الأدوية على أنواعها، كما تختلف خيارات الجميع بالنسبة إلى هذا الموضوع؛ وَذَلِكَ بِهَدَفِ الحفاظ عليها من التلف، وخطورة سوء التخزين على صحة المرضى.

ولوضع حد للتساؤلات، أَعْلَنَ الخبراء أنه من الضروري حفظ الأدوية في مكان جاف وغير رطب، مع حرارة لا تتخطى 25 درجة مئوية.

ونصح الخبراء، بِتَجَنُّبِ وضع الأدوية في الخزانات داخل الحمام بسبب الرطوبة، أو حتى في خزانة المطبخ، بالقرب من الفرن بسبب الحرارة المرتفعة.

وأَضَافَ الخبراء، أَنَّ بعض أنواع الأدوية يجب حفظها داخل الثلاجة مثل المضادات الحيوية السائلة، وقطرات العين خُصُوصَاً المخصصة لمعالجة الالتهابات.

يذكر، أن علب حبوب الأدوية الجديدة تحمي الأدوية من التلف، إلا أنه من المفضل أن يتم حفظها بالشكل الصحيح، لمنع تعرضها للتلف.

شاهد ايضا

وداعاً للحكّة بعد لسعات «البعوض».. إليكم الحلّ الفوري

وداعاً للحكّة بعد لسعات «البعوض».. إليكم الحلّ الفوري

دراسة: تناول البروكلي مرّة أسبوعياً يحارب سرطان البروستاتا

دراسة: تناول البروكلي مرّة أسبوعياً يحارب سرطان البروستاتا

دراسة: المياه الغازية تزيد الوزن وتضيق الأوعية الدموية

دراسة: المياه الغازية تزيد الوزن وتضيق الأوعية الدموية

دراسة: النوم أقل من 7 ساعات يومياً يضاعف خطر الوفاة

دراسة: النوم أقل من 7 ساعات يومياً يضاعف خطر الوفاة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>