 دراسة: تناول البروكلي مرّة أسبوعياً يحارب سرطان البروستاتا | صحيفة تواصل الالكترونية

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دراسة: تناول البروكلي مرّة أسبوعياً يحارب سرطان البروستاتا

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دراسة: تناول البروكلي مرّة أسبوعياً يحارب سرطان البروستاتا

تواصل – وكالات:

كَشَفَتْ دراسة طبية حديثة، أنه يمكن خفض احتمال الإصابة بسرطان البروستاتا، الذي يعد أكثر أنواع السرطان انْتِشَارَاً بين الرجال، وذلك بتناول نوع معين من الخضروات.

وَأَكَّدَتْ الدراسة، أن تناول البروكلي؛ وَهُوَ من أنواع القرنبيط، مرة على الأقل كل أسبوع يقلل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، أو منع انتشاره في حال الإصابة به.

وأَشَارَتِ الدراسة، التي نشرت في مجلة “المكتبة العامة للعلوم” في لندن، أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة معرضون أكثر من غيرهم لسرطان البروستاتا، وأن عليهم اتباع نظام غذائي صحي يشمل الإكثار من البروكلي والخضروات الأخرى.

وأَوْضَحَتِ الدراسة، أن أكثر من 70% من الرجال في بريطانيا لا يدركون بأن السمنة تزيد مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا وأنواع أخرى من السرطان.

وأَضَافَ أحد العلماء المشاركين في إعداد الدراسة: أن تجربة أُجريت على عدد من الأشخاص طلب منهم تناول البروكلي، وآخرين طلب منهم تناول الفاصوليا وخضروات أخرى أثبتت بعد عِدَّة شهور أن البروكلي يؤدي إلى تغيرات جوهرية في عمل الخلايا؛ مِمَّا يساعد على منع الإصابة بسرطان البروستاتا.

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