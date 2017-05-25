«هادي»: الميليشيات الانقلابية تنفذ أجندة خارجية لا تريد لليمن الاستقرار

تواصل – واس:
أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن المِيلِيشِيات الانقلابية في بلاده تسعى إلى إشعال نار الفتنة، وإقلاق الأمن والاستقرار والسكينة العامة؛ خدمةً منها لأطراف خارجية لا تريد لليمن وشعبه الأمن والاستقرار.
وثمن هادي، في اتصال هاتفي أجراه اليوم بقائد اللواء 22 ميكا بمحافظة تعز، العميد صادق سرحان، دعم ومساندة دول التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، وما يقدمونه من تضحيات كبيرة إلى جانب قوات الجيش والمقاومة باليمن في سبيل استعادة الأمن والاستقرار، وتطبيع الحياة وعودة الشرعية إلى المدن والمحافظات كافة، وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني والطبي إلى المحافظات دون استثناء.
وبارك الرئيس اليمني التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش في بلاده في معاركه التي يشنها للسيطرة على القصر الرئاسي في مدينة تعز، وَفْقَاً لما ذَكَرَتْه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
واطلع العميد سرحان الرئيس هادي، على الانتصارات التي أحرزها الجيش من خلال تطهير مبنى البنك المركزي، وكلية الطب، والمواقع القريبة من القصر الجمهوري، إِضَافَة إلى سير العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، وعملية التدريب والتأهيل والْخُطَط الْمُعَدَّة لتحرير محافظة تعز من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وكسر الحصار المفروض على المدينة من قبل الانقلابيين من أجل ضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية للسكان.
ودَعَا هادي، السكان في تعز إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدو المتمثل بعصابات الحوثي وصالح، وقطع دابر أحلامهم بعودة الحكم الإمامي البغيض.
مِنْ جَانِبِهِ أكَّدَ العميد سرحان، أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ماضون في تخليص مدينة تعز من شرور العصابة الانقلابية ودحرها من جميع المناطق في البلاد.