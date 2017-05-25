«هادي»: الميليشيات الانقلابية تنفذ أجندة خارجية لا تريد لليمن الاستقرار

تواصل – واس:

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أن المِيلِيشِيات الانقلابية في بلاده تسعى إلى إشعال ‏نار الفتنة، وإقلاق الأمن ‏والاستقرار والسكينة العامة؛ خدمةً منها لأطراف خارجية لا تريد لليمن ‏وشعبه الأمن ‏والاستقرار.‏

وثمن هادي، في اتصال هاتفي أجراه اليوم بقائد اللواء 22 ميكا بمحافظة تعز، ‏العميد صادق ‏سرحان، دعم ومساندة دول التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، وما يقدمونه من تضحيات كبيرة إلى جانب قوات الجيش والمقاومة ‏باليمن في ‏سبيل استعادة الأمن والاستقرار، وتطبيع الحياة وعودة الشرعية إلى المدن ‏والمحافظات كافة، ‏وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني والطبي إلى المحافظات دون استثناء.‏

وبارك الرئيس اليمني التقدم الكبير الذي أحرزه الجيش في بلاده في ‏معاركه التي يشنها ‏للسيطرة على القصر الرئاسي في مدينة تعز، وَفْقَاً لما ذَكَرَتْه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.‏

واطلع العميد سرحان الرئيس هادي، على الانتصارات التي أحرزها الجيش من خلال ‏تطهير ‏مبنى البنك المركزي، وكلية الطب، والمواقع القريبة من القصر الجمهوري، إِضَافَة إلى ‏سير ‏العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، وعملية التدريب والتأهيل والْخُطَط الْمُعَدَّة ‏لتحرير ‏محافظة تعز من ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، وكسر الحصار المفروض على ‏المدينة من ‏قبل الانقلابيين من أجل ضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية للسكان.‏

ودَعَا هادي، السكان في تعز إلى الوقوف صفاً واحداً في مواجهة العدو المتمثل ‏بعصابات ‏الحوثي وصالح، وقطع دابر أحلامهم بعودة الحكم الإمامي البغيض.‏

مِنْ جَانِبِهِ أكَّدَ العميد سرحان، أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية ماضون في ‏تخليص ‏مدينة تعز من شرور العصابة الانقلابية ودحرها من جميع المناطق في البلاد.‏