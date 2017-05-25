 المحكمة العليا: لم يردنا ما يثبت رؤية هلال رمضان وغدا نعلن ما يثبت لدينا | صحيفة تواصل الالكترونية

المحكمة العليا: لم يردنا ما يثبت رؤية هلال رمضان وغدا نعلن ما يثبت لدينا

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المحكمة العليا: لم يردنا ما يثبت رؤية هلال رمضان وغدا نعلن ما يثبت لدينا

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المحكمة العليا قبل قليل أنه لم يرد إليها ما يثبت رؤية هلال رمضان، وسوف تعقد جلسة مساء غد وتعلن ما يثبت لديها.

وقالت المحكمة في بيان لها:
‘‘الحمد لله وحده وبعد فبناءً على ما أعلنته المحكمة العليا من ترائي هلال شهر رمضان لهذا العام 1438هـ، فقد عقدت المحكمة جلسة مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1438هـ – حسب تقويم أم القرى – ولم يرد إليها ما يثبت رؤية الهلال مساء هذا اليوم وستعقد المحكمة جلسة مساء يوم غدٍ الجمعة وستصدر قراراً بما يثبت لديها -إن شاء الله تعالى- ويتم إعلانه حسب المتبع، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

 

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