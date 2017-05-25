«سامسونج» ترد على اختراق ماسح القزحية في «جالكسي إس 8»: غير صحيح

تواصل – وكالات:

نفي المتحدث الرسمي باسْم سامسونج ما ورد من أخبار قبل يومين حول إمكانية اختراق ماسح القزحية في هاتف سامسونج الرائد جالكسي إس 8.

وَقَالَ المتحدث: ‘‘إن هذا الاختراق “غير واقعي”؛ مَا يَعْنِي أنه ممكن فِعْلِيّاً لكنه صعب جِدّاً وغير واقعي‘‘ مضيفاً، أن الشركة ستصلح أية ثغرات قد تظهر تمكُّناً من سرقة الهوية.

وكان قراصنة ألمان، قد استخدموا كاميرا تستطيع تصوير الأشعة تحت الحمراء، وهذا النوع من الكاميرات لم يعد مُتَاحَاً للشراء بسهولة في الأسواق، وبعدها تقوم عبرها بالتقاط صورة لقزحية عين المستخدم صاحب الجهاز؛ من أجل إنشاء قزحية مزيفة تمكنك من فتح قفل الهاتف وسرقته.

وأضاف، أنه من الأكثر أمناً استخدام طرق الحماية التقليدية عبر رمز PIN لحماية البيانات، أو حتى الدفع مقارنة مع استخدام تأكيد الهوية بالقزحية.