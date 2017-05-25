«يا رب أعنا على صيامه وقيامه».. هاشتاج جديد لاستقبال رمضان

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دشَّن مغردون، اليوم الخميس، هاشتاج “#يارب_أعنا_على_صيامه_وقيامه”، لاستقبال شهر رمضان المبارك والذي من المتوقع أن يكون أول أَيَّامه السبت القادم الْمُوَافِق 2016/5/27.

وشارك الآلاف من المغردين في الهاشتاج بأدعية ونصائح لكيفية استقبال الشهر الكريم، بالإِضَافَة إلى سلسلة من الفتاوى لعلماء الأئمة لِتَجَنُّبِ الوقوع في المحظورات.

وَقَالَ صاحب المعرف “فدا فدا موطني @fdfmw” عبر الهاشتاج: “شهر العطاء.. شهر الخيرات.. شهر التصافي والغفران.. والعتق من النيران، اللهم اجعل قارئ هذه الكلمات من أهل الخير”.

بدوره، ذكَّر المواطن “سعود بن محمد بن غصن @saoud227” بحديث النبي (صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عندما قال: “إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين”.

وعبر المغرد “حامد الحذيفي @hamdalhdhyfy” عن فرحه بقدوم رمضان، بقوله: “ما أجمل روائح ونفحات شهر رمضان المبارك يسعد المسلم به سعادة غامرة، فاللهم بلغنا إياه، وأعده علينا مرات عديدة”.

وَأَكَّدَ المغرد “ناصر سي عبدالله @NACER544” أن “من أعظم ما يُستقبَل به رمضان.. أن يُحسِن العبد ظنَّه في ربِّه أنه سيقبَلُه ويُعطيه؛ فحسن الظن بالله من أعظم العبادات”.