«عرعر».. ضبط مواطن تنكر في زي نسائي بحوزته بطاقات صراف آلي

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ألقت شرطة منطقة الحدود الشمالية، اليوم الخميس، القبض على مواطن في العقد الرابع من عمره، تنكر في زي نسائي بحي الخالدية في مدينة عرعر بعد منتصف الليل وبحوزته بطاقات صراف آلي.

وَقَالَ متحدث شرطة الشمالية، العقيد عويد بن مهدي العنزي: ‘‘إن مركز شرطة الخالدية، تلقى بَلَاغَاً عند الواحدة صباح الأربعاء من قبل دوريات الأمن بمدينة عرعر يفيد بوجود شخص يرتدي زياً نسائياً (عباءة ونقاباً)، وبعد التأكد أنه رجل تم تجريده من العباءة والنقاب، واتضح أنه مواطن في العقد الرابع من العمر”.

وأَضَافَ “العنزي”: أن الدوريات الأمنية قامت بتفتيش المواطن، لتعثر معه على 5 بطاقات صراف آلي متنوعة، وكلها عائدة له، ما عدا واحدة تعود لمواطن آخر، كما تم العثور على سيارته في شارع موازٍ، لتتم إحالته إلى الجهات ذات الاختصاص.