اللواء الخليوي يتفقد الاستعدادات لموسم رمضان بالمسجد الحرام

تواصل – مكة المكرمة :

قام مساعد قائد قوات أمن العمرة للمنطقة المركزية اللواء الدكتور سعود بن عبدالله الخليوي بجوله تفقديه على المسجد الحرام وكامل المنطقة المركزية اطلع خلالها على آخر الاستعدادات والخطط الأمنية لجميع القوات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لشهر رمضان المبارك ..

واطلع الخليوي على الخطة التشغيلية للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام حيث أوضح قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء محمد بن وصل الأحمدي أن منسوبي القوة بدأوا مهام عملهم وتطبيق خطتهم التشغيلية لشهر رمضان المبارك واوضح بانه تم تغطية كافة أرجاء المسجد الحرام برجال الأمن الرسميين والسريين وكذلك تأمين مصليات النساء بمأمورات من العنصر النسائي للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وإدارة الحشود داخل المسجد الحرام مبيناً بأن جميع ادوار المسجد الحرام غطيت بالكامل بكاميرات المراقبة والتي يديرها كوادر مؤهله من رجال الامن يوجهون زملائهم العاملين داخل المسجد الحرام وساحاته عبر اجهزة اللاسلكي ..

وشملت الجولة ساحات المسجد الحرام وتوسعة الملك عبدالله رافقه خلالها قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وقائد الساحات الشمالية والغربية وقائد الساحات الشرقية .

من جهته عبر الخليوي عن شكره لرجال الأمن على ما يبذلونه من جهود في خدمة ضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة مهيباً بجميع قاصدي المسجد الحرام بالتعاون مع رجال الأمن لينعموا بأرقى وافضل الخدمات ويؤدوا نسكهم بكل يسر وسهوله ..