 دراسة: المياه الغازية تزيد الوزن وتضيق الأوعية الدموية | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

«التعليم» تحدد ساعات الدوام في رمضان وبداية عطلة عيد الفطر الشورى يناقش تعديل بعض مواد «الجمعيات التعاونية» ويدرس لائحة جزاءات مخالفة مصانع المياه تعذر رؤية الهلال في المملكة.. وغداً المتمم لـ«شعبان» في الكويت ولبنان والعراق بسبب خطأ بالنظام المركزي.. «تعليم القريات»: تسليم شهادات طالبات الثانوية غداً الجمعة القارئ نايف الفيصل: ما زلت متوقفاً عن إمامة المصلين بسبب «تعب صوتي» فريق الدفاع عن «الدوسري» بعد زيارته في سجنه بأمريكا: حالته سيئة ويرفض العلاج بعد تعرضه لحروق شديدة.. ولي ولي العهد يتكفل بعلاج المواطن نايف الحربي في أمريكا «أمن العمرة» يكشف عن الخطط الأمنية والمرورية في مكة خلال رمضان «الخدمة المدنية» ترفض قبول طلاب الانتساب المتقدمين على «الوظائف الصحية» اندلاع حريق بمنطقة التشليح شرق جدة.. و«المدني» يباشر (صور) غزة.. إعدام 3 عملاء بتهمة اغتيال الشهيد القسامي مازن فقها «رئاسة الحرمين» توزع تصاريح إفطار الصائمين بالمسجد الحرام وساحاته

دراسة: المياه الغازية تزيد الوزن وتضيق الأوعية الدموية

0
دراسة: المياه الغازية تزيد الوزن وتضيق الأوعية الدموية

تواصل – وكالات:

أَظْهَرَتْ دراسات عديدة وجود علاقة مباشرة بين المياه الفوارة (الغازية) وزيادة الوزن والإصابة بالسمنة، حيث إنها تُصنّع باستخدام نسبة أكبر من ثاني أكسيد الكربون.

وأجرى مجموعة من العلماء بجامعة بيرزيتش في رام الله، تجاربَ على مجموعتين من الفئران؛ لبيان تأثير المياه الفوارة؛ إذ شربت المجموعة الأولى مياهاً فوارة، فيما شربت الثانية مياهاً عادية، ولوحظ زيادة وزن المجموعة الأولى بنسبة أكبر من الزيادة الملحوظة في المجموعة الثانية.

وتبين ارتفاع هرمون جريلين، أو هرمون الجوع، لدى العينات التي استهلكت المياه الفوارة، كما لاحظ الباحثون ارتفاع نسبة الدهون في الكبد.

وباختبار التجربة على البشر، لوحظ الأمر ذاته، مع التأثير على عملية الأيض، بالإِضَافَة إلى تضييق الأوعية الدموية؛ بسبب وجود مستقبلات في الأوعية الدموية والجهاز العصبي للإنسان والتي تتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون، وتضييق الأوعية.

أيضاً، يسبب استهلاك المياه الفوارة زيادة أخطار أمراض القلب، بِحَسَبِ دراسة فرامنغهام للقلب التي أُجريت في خمسينات القرن الماضي، وكذلك علاقتها بكثافة نسبة المعادن بالعظام، بِحَسَبِ دراسة فرامنغهام لهشاشة العظام؛ بسبب وجود الكافيين، وحمض الفوسفوريك.

ورغم هذا، تعتبر المياه الفوارة علاجاً لعسر الهضم؛ إذ أجرى باحثون تجربة على مجموعتين من المرضى يعانون عسر الهضم المتكرر والإمساك، المجموعة التي تناولت المياه الفوارة تحسنت حالتهم، عكس الذين تناولوا مياه الصنبور؛ إذ لم يطرأ أَي تحسن على حالتهم.

شاهد ايضا

دراسة: النوم أقل من 7 ساعات يومياً يضاعف خطر الوفاة

دراسة: النوم أقل من 7 ساعات يومياً يضاعف خطر الوفاة

تسبب زيادة الوزن.. 6 أخطاء شائعة تجنب فعلها في «رمضان»

تسبب زيادة الوزن.. 6 أخطاء شائعة تجنب فعلها في «رمضان»

خبير ألماني: المياه المعبأة في زجاجات صلاحيتها لا نهائية

خبير ألماني: المياه المعبأة في زجاجات صلاحيتها لا نهائية

لصحتك.. تعرّف على كمية السكر المناسبة يومياً

لصحتك.. تعرّف على كمية السكر المناسبة يومياً

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>