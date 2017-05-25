دراسة: المياه الغازية تزيد الوزن وتضيق الأوعية الدموية

تواصل – وكالات:

أَظْهَرَتْ دراسات عديدة وجود علاقة مباشرة بين المياه الفوارة (الغازية) وزيادة الوزن والإصابة بالسمنة، حيث إنها تُصنّع باستخدام نسبة أكبر من ثاني أكسيد الكربون.

وأجرى مجموعة من العلماء بجامعة بيرزيتش في رام الله، تجاربَ على مجموعتين من الفئران؛ لبيان تأثير المياه الفوارة؛ إذ شربت المجموعة الأولى مياهاً فوارة، فيما شربت الثانية مياهاً عادية، ولوحظ زيادة وزن المجموعة الأولى بنسبة أكبر من الزيادة الملحوظة في المجموعة الثانية.

وتبين ارتفاع هرمون جريلين، أو هرمون الجوع، لدى العينات التي استهلكت المياه الفوارة، كما لاحظ الباحثون ارتفاع نسبة الدهون في الكبد.

وباختبار التجربة على البشر، لوحظ الأمر ذاته، مع التأثير على عملية الأيض، بالإِضَافَة إلى تضييق الأوعية الدموية؛ بسبب وجود مستقبلات في الأوعية الدموية والجهاز العصبي للإنسان والتي تتفاعل مع ثاني أكسيد الكربون، وتضييق الأوعية.

أيضاً، يسبب استهلاك المياه الفوارة زيادة أخطار أمراض القلب، بِحَسَبِ دراسة فرامنغهام للقلب التي أُجريت في خمسينات القرن الماضي، وكذلك علاقتها بكثافة نسبة المعادن بالعظام، بِحَسَبِ دراسة فرامنغهام لهشاشة العظام؛ بسبب وجود الكافيين، وحمض الفوسفوريك.

ورغم هذا، تعتبر المياه الفوارة علاجاً لعسر الهضم؛ إذ أجرى باحثون تجربة على مجموعتين من المرضى يعانون عسر الهضم المتكرر والإمساك، المجموعة التي تناولت المياه الفوارة تحسنت حالتهم، عكس الذين تناولوا مياه الصنبور؛ إذ لم يطرأ أَي تحسن على حالتهم.