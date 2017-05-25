اندلاع حريق بمنطقة التشليح شرق جدة.. و«المدني» يباشر (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تَمَكَّنَتْ فِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ بمحافظة جدة، من إخماد حريق اندلع في منطقة التشليح شرق المحافظة، وهرعت فِرَق الإطْفَاءِ والإنقاذ والمعدات المساندة لموقع الحادث، وعند الوصول كانت ألسنة اللهب تعلو منطقة الاحتراق في مساحة تصل إلى ٣٠٠م٢ داخل مربع يصل مساحته إلى ٦٠٠م٢.

وأَوْضَحَ المتحدث الرسمي لمدني مكة، العقيد سعيد سرحان، أنه نظراً لعدم قدرة الآليات الوصول لمنطقة الاحتراق عمدت الفرق على مد الفروع بين أنقاض العربات المستهلة داخل منطقة التشليح، ومن خلال العمل في تغطية المنطقة الواقعة عكس اتجاه الريح بالمياه تَمَكَّنَتْ الفِرَق مِنْ الحد من انتشار الحريق في الزاوية المعاكسة.

وأَضَافَ سرحان، أن مدني جدة نَجَحَ في السيطرة على الحريق وإخماده، بِفَضْلِ الله، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وشرع فريق التحقيق في أعماله لمعرفة الأسباب التي أدت إِلَى نشوب الحريق.