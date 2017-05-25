لماذا يقف طائر «الفلامنيغو» على ساق واحدة؟.. تعرف على السبب

تواصل – وكالات:

وقوف طائر الفلامينغو، أو طيور النحام على ساق واحدة، أمر ظل مبهماً ولغزاً عصياً، لكن بعض العلماء عزوا ذلك إلى تنظيم درجة حرارة الجسم، فيما يرى آخرون أنه قد يكون من شأنه تخفيف إجهاد العضلات.

وَقَالَ عالما الأحياء الأمريكيان من مدينة أتلاتنا، يونغ – هوي تشانغ من جامعة جورجيا تيك، ولينا تينغ من جامعة إموري: “أجرينا تجربة على جثتي طائرين؛ إِذْ أمسك تشانغ بإحدى الجثتين وأوقفها على ساقها التي اتخذت من تلقاء نفسها فجأة وضعيتها المعتادة في مكانها، وهكذا تمكن تشانغ من إيقاف طير ميت على الطاولة متوازناً على ساق واحدة كأنه نائم”.

يقول تشانغ: “كانت تلك لحظة مميزة مفاجئة؛ إِذْ لم نكن نتوقع له أن يتوازن، بيد أنه احتفظ بتوازن كامل” أما الغريب والعجيب، أكثر من ذلك، فهو أن الجثتين لم تتمكّنا من الوقوف على ساقين.

وبَدَلاً من استخدام القوة العضلية الفاعلة للتوازن على ساق واحدة – مثلما يفعل الإنسان؛ ما يجعلك تشعر بأن النظام العضلي والعظمي الفريدين لطيور الفلامينغو يساعدان الجاذبية الأرضية لتكون هي مفتاح السر كله، وَفْقَ ما ذكره العالمان في دراسة نشرت الأربعاء في Biology Letters.

وَقَالَ تشانغ متحدثاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): “لو نظرتم إلى الطير من الأمام بينما هو واقف على ساق واحدة، ترون القدم أسفل الجسم مباشرة؛ مَا يَعْنِي أن الساق تتخذ زاوية داخلية، وهذه هي الوضعية التي عليك اتخاذها من أجل تفعيل ميكانيكية البقاء في توازن”.

وبينما يبقى الفلامينغو متوازناً، بلا حراك على الإطلاق طيلة نومه، فإن الجاذبية الأرضية هي التي تؤدي بقية الدور وتساعد الطائر على الحفاظ على وضعيته في مكانه.

ورغم أن طريقة الآلية لا تفسّر بالضرورة السبب الذي يدفع الفلامينغو للنوم على ساق واحدة، فإنها تشير إلى أن الطائر ليس فقط يخفف من إجهاده العضلي، ذلك أن بوسعه الوقوف من دون استخدام عضلاته كلها أصلاً؛ مَا يُشِير إلى أنه قد يكون يوفر طاقته.