مكة.. ضبط 60 طناً من المواد الغذائية الفاسدة بـ«حوش بكر»

تواصل ـ واس:

ضبطت بلدية المسفلة الفرعية بمكة المكرمة، كميات كبيرة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، تقدر كمياتها بما يقارب (60) طناً، وذلك خلال الحملة التي نفذتها البلدية على سوق حوش بكر الواقع بشارع المنصور، والذي يكثر فيه بيع وعرض البضائع المقلدة والمغشوشة والمواد الغذائية الفاسدة.

وأَوْضَحَ رئيس بلدية المسفلة، المهندس مصطفى بِنْ علي عيد، أن البلدية قامت بتشكيل فريق ميداني بمشاركة منسوبي الضبط الإداري بشرطة العاصمة وعدد من الجهات الأَمْنية، وتم تجهيز فرق اللجنة وتزويدها بعدد من القلابات والشيولات والعمالة والمعدات، وتمت مداهمة السوق، وضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المخزنة في مستودعات مخالفة، وكانت مجهزة للتوزيع على المحلات والمطاعم، حيث تم إغلاق المستودعات المخالفة من قبل البلدية وإتلاف ‏جميع المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وَأَكَّدَ أن الحملات مستمرة على جميع الأسواق والمواقع العشوائية؛ حتى يتم القضاء على هذه الظواهر السلبية بشكل نهائي، لَافِتَاً إِلَى أن البلدية تكثف نشاطها خلال هذه الفترة؛ اسْتِعْدَادَاً لشهر رمضان المبارك ولتهيئة الأجواء الصحية لأهالي أم القرى وزوارها الكرام.