دراسة: النوم أقل من 7 ساعات يومياً يضاعف خطر الوفاة

تواصل – وكالات:

أَظْهَرَتْ دراسة حديثة، أن قلة ساعات النوم من شأنه مضاعفة خطر الوفاة بسبب احتشاء عضلة القلب، أو الجلطة الدماغية لدى الأشخاص الذين يواجهون مخاطر قلبية وعائية عِدَّة بينها البدانة، وارتفاع ضغط الدم، ومعدل الكوليسترول الزائد أو السُّكَّرِيّ، موصية بالنوم من 7 إلى 8 ساعات يَوْمِيَّاً.

واختار الباحثون عشوائياً 1344 بَالِغَاً بمعدل أعمار يبلغ 49 عَامَاً، و42% منهم من الرجال، وافقوا على تمضية ليلة في مختبر، وخلال فترة مُتَابَعَة استمرت أكثر من 16 سنة في المعدل، تُوُفِّيَ 22% من الأشخاص المشاركين في الدراسة.

وأَوْضَحَ الباحثون في الدراسة، التي نشرت نتائجها مجلة “أَمْريكَان هارت اسوسييشن American Heart Association” أن نتائج الفحوص والاختبارات التي أجريت بَيَّنَتْ أن أكثر من 39% من المشاركين كانت لديهم 3 على الأقل من عوامل الخطر التي تشكل مجتمعة متلازمة الأيض.

وكان للأشخاص الذين يعانون متلازمة الأيض ممن ناموا أقل من 6 ساعات في المختبر احتمالات أكبر بـ2.1 مرة للموت؛ جَرَّاء نوبة قلبية أو جلطة دماغية خلال هذه السنوات الست عشرة، مقارنة مع الأشخاص الذين لم تكن لديهم عوامل الخطر القلبية الوعائية هذه.

كذلك كان للمشاركين الذين يعانون هذه المتلازمة ممن ينامون أكثر من 6 ساعات خطر أعلى بـ1.49 مرة للوفاة، مقارنة مع الأشخاص الذين يتمتعون بصحة أفضل؛ لِذَا أَوْصَتْ الدراسة الأشخاص بالنوم بين 7 ساعات و8 في الليل كل يوم.