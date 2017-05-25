«رئاسة الحرمين» توزع تصاريح إفطار الصائمين بالمسجد الحرام وساحاته

تواصل – واس:

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تصاريح تنظيم إفطار الصائمين للجهات الخيرية بالمسجد الحرام، وساحاته بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وإشراف النائب لشؤون المسجد الحرام الشيخ الدكتور محمد بن ناصر الخزيم.

وأَوْضَحَ مدير إدارة النظافة والفرش والمشرف على مشروع تنظيم إفطار صائم بالمسجد الحرام، المهندس محمد بن سليمان الوقداني، أن الرئاسة فتحت باب التقديم للحصول على تصاريح تنظيم الإفطار في وقت مبكر؛ لإضفاء مزيد من الآليات التنظيمية على عمل سفر رمضان الذي تشرف عليه إدارة النظافة، والفرش بالمسجد الحرام ولإتاحة الفرص لعدد كبير من الجمعيات الخيرية.

وأَشَارَ الوقداني إلى أن الجهود التي تبذلها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في كل المشاريع الإنسانية هدفها هو التنظيم.