«جامعة الشمالية» تعلن أسماء المرشحين ومواعيد المقابلات على وظائفها

تواصل ـ واس:

أَعْلَنَتْ جامعة الحدود الشمالية، أسماء المرشحين والمرشحات ومواعيد المقابلات الشخصية على وظائفها الإدارية والفنية.

وأَوْضَحَتِ الجامعة، أن موعد إجراء المقابلات الشخصية سيكون في يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، مُشِيرَةً إلى إمكانية معرفة أسماء المرشحين والمرشحات عن طريق الدخول لموقع الجامعة الإلكتروني.

ودَعَا المتحدث الرسمي للجامعة، الدكتور مفضي بن رطيان الشراري، جميع المرشحين والمرشحات لدخول المقابلة الشخصية، وطباعة استمارة المقابلة من موقع الجامعة، وإحضار الهوية الوطنية وأصول المؤهلات والخبرات مع صور لها في ملف خاص، والحضور قبل موعد المقابلة الشخصية بساعة على الأقل في مقر الجامعة بمبنى الإدارة العليا في مدينة عرعر بالنسبة لجميع وظائف الرجال.

وبين أن مكان المقابلة الخَاصَّة بالمرشحات سيكون بمقر مجمع كلية التربية والآداب للبنات في عرعر، فيما حَدَّدَ مكان المقابلة الخَاصَّة بوظائف النساء في فرعيها بمحافظة رفحاء والعويقليلة بلجنة موحدة في مجمع كليات البنات بمحافظة رفحاء، في حين ستكون مقابلة المرشحات على الوظائف النسائية لفرع الجامعة بمحافظة طريف بمقر كلية العلوم والآداب للبنات بمحافظة طريف.