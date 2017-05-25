غزة.. إعدام 3 عملاء بتهمة اغتيال الشهيد القسامي مازن فقها

تواصل – وكالات:

أَعْلَنَتْ وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين في جريمة اغتيال الشهيد مازن فقها.

وكانت محكمة الميدان العسكرية في غزة أَصْدَرَتْ الأحد الماضي، حكماً بالإعدام شنقاً على المدان بقضية اغتيال الشهيد القسامي مازن فقها (أ، ل) بِتُهْمَة القتل العمد والخيانة، وذلك بعد انتهاء جلسات تقديم البينات من النيابة العامة في الجريمة.

وأَصْدَرَتِ المحكمة، على المدان بقضية اغتيال فقها (ه، ع) بالإعدام شنقاً بِتُهْمَة التدخل في القتل والخيانة، واستكملت الأحكام بالإعدام رمياً بالرصاص على المدان (ع، ن) لمَا قَدَّمَه من معلومات للاحتلال الإسرائيلي، بِحَسَبِ وكالة أنباء “شهاب”.