تعليم «القريات»: عطل في النظام المركزي تسبب في تعطيل طباعة شهادات «الثالث الثانوي»

تواصل – عبدالله النعيم:

قالت إدارة تعليم القريات: ‘‘إن طباعة شهادات جميع الطلاب بالصف الثالث الثانوي ستتأخر؛ وذلك بسبب عطل ناتج في النظام المركزي‘‘.

وَأَكَّدَتِ الإدارة، عبر موقعها الرسمي بـ‘‘تويتر‘‘ أنه سيتم توزيع الشهادات بَدْءَاً من يوم الأحد المقبل، الثاني من شهر رمضان، لمدارس البنين في مبنى الشؤون التعليمية، في نهاية شارع مكة بالقرب من الجسر المتجه للطريق الدولي.

وَأَكَّدَ الحساب الخاص لتعليم القريات، على الطلاب مُتَابَعَة الحساب لمعرفة كل جديد، على أن يتم تحديد جدول تنظيمي لاحِقَاً للمدارس.