تسبب زيادة الوزن.. 6 أخطاء شائعة تجنب فعلها في «رمضان»

تواصل – وكالات:

يتفاجأ بعض الأشخاص بعد انتهاء شهر رمضان بزيادة وزنهم بشكل ملحوظ، ويرجع ذلك لعدم انتباههم لبعض الأخطاء التي يتم فعلها خلال شهر رمضان.

وفي هذا الصدد ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي”، عدداً من الأخطاء الشائعة التي يتم فعلها في رمضان وتشتمل على الآتي:

1 – شرب الكثير من العصائر التي تَحْتَوِي على المواد والألوان المصنعة والسُّكَّرِيّات.

2 – شرب الكثير من الماء على مَعِدَة فارغة، فمن الأفضل شرب كوب واحد من الماء في الإفطار.

3 – الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بعد الإفطار مباشرة، فعلى الأقل انتظر ساعتين حتى تسمح لجسمك بهضم الطعام.

4 – مضغ الطعام وابتلاعه بشكل سريع؛ فهذا يعرضك لعسر الهضم، فيجب مضغ الطعام ببطء.

5 – تناول الحلويات على مَعِدَة فارغة فهذا خطأ كبير يجعلك تشعر بالنعاس، فيجب أن تعطي لنفسك ساعتين من الوقت بعد تناول الحلوى.

6 – تناول الأطعمة التي تَحْتَوِي على الصوديوم قد يُؤدِّي إلى العطش؛ من الممكن استبدالها بتناول الموز فهو يَحْتَوِي على البوتاسيوم الَّذِي يسيطر على العطش.