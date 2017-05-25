«استفتاء تواصل»: الزحام على السلع الغذائية قبل رمضان «عادة تحتاج لمراجعة»

تواصل – فريق التحرير:

رأى غالبية المشاركين في «استفتاء تواصل» لِهَذَا الأسبوع، أن الزحام الكبير في الأسواق، والتسابق على شراء السلع الغذائية قبل شهر رمضان عادة تحتاج إلى مراجعة.

وجاء سؤال الاستفتاء – الذي شَارَكَ فيه 6120 من متابعي الصحيفة – “ما رأيك في الزحام الكبير على السلع الغذائية قبل رمضان؟ ”وصوَّت 72% منهم للخيار الثاني بأن هذه المظاهر “عادات تحتاج إلى مراجعة”، بينما رأى 17% أن هذا السلوك طبيعي.

وأبدى عدد من قراء الصحيفة آراءهم حول قضية الاستفتاء، فقال صاحب حساب “تركي” بموقع تويتر: يزدحمون على شراء المواد الغذائية كأن شغلهم الشاغل في رمضان الأكل والشرب وليس العبادة!”.

بينما رأى صلاح القدي: أن هذا السلوك قد يكون مُفِيدَاً في حالة كان الهدف منه التفرغ للعبادة في رمضان، وعدم إضاعة الوقت في الأسواق في هذا الشهر، وأَضَافَ عمر الحفيان: أن العروض التي تقدمها الشركات ومراكز التسوق في هذا الوقت تكون عَامِلاً مهماً في هذا الزحام.