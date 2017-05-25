«الأمصال»: أعداد الثعابين كبيرة هذا الصيف.. ونتوقع زيادة حالات اللدغ

تواصل ـ الرياض:

قال المركز الوطني لإنتاج الأمصال بوزارة الحرس الوطني: ‘‘إن لديه مؤشرات قوية تدل على أن صيف المملكة هذا العام سيشهد تزايداً في حالات لدغات الثعابين وظهورها، دَاعِيَاً المواطنين للحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة‘‘.

وأبان المركز أنه، خلال رحلاته لجمع أنواع الثعابين السامة من مناطق المملكة المختلفة؛ لغرض إنتاج الأمصال المضادة لسمومها، عثر على أعداد كبيرة منها بشكل غير طبيعي، مُحَذِّرَاً المواطنين والمقيمين وخَاصَّة المزارعين وسكان البوادي والقرى، ورواد الصحراء من السير لَيْلاً دون إضاءة، أو السير حفاة، مع سد الفتحات المؤدية للمنازل.

مِنْ جَانِبِهِ أَوْضَحَ الْمُدِير الْعَام لمركز، الصيدلي محمد الأحيدب، أن الفرق جمعت من منطقة جازان وحدها 235 نوعاً ساماً في 6 أيام، ومن المنطقة الوسطى جمعت 63 من النوع شديد السمية في 7 أَيَّام من شهر مايو، لَافِتَاً إلى أن بين الثعابين التي عُثر عليها يوجد 32 من نوع الحية الرقطاء الخطيرة، و16 من نوع الثعبان الأسود.