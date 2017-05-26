سيارة خاصة من «بنتلي» لعشاق صيد الصقور (فيديو)

تواصل – وكالات:

كَشَفَتْ شركة ‘‘بنتلي‘‘ النقاب عن سيارتها Bentayga Falconry المخصصة لهواة الصيد بالصقور، وذلك من خلال وحدة خَاصَّة في مؤخرة السيارة تشتمل على جميع التجهيزات اللازمة للتمتع برحلات الصيد بالصقور.

ومن أبرز هذه التجهيزات، التي تم صنعها بشكل يدوي، وحدتان منفصلتان مكسوتان بالفلين الطبيعي، إحداهما عبارة عن قسم للتجهيزات، والأخرى صندوق للطعام، وقد تم تركيب هاتين الوحدتين على منصة متحركة، كما يوجد درج خاص مكسو بقشرة باللون الأسود Piano، ومزخرف بشعار الصقر الشرقي؛ وَهُوَ يحتوي على آليات التعقب اللازمة للصيد بالصقور.

وأسفل هذه الوحدة يوجد درج تخزين محفور عليه بالليزر، ويضم أقساماً مستقلة تحتوي على وحدة تعقب الطيور بنظام GPS، ومنظار مكبر وأغطية لرؤوس الطيور، وقفازات جلدية مصنوعة يدوياً، ويحتوي صندوق التجهيزات على ثلاث زجاجات معدنية وأكواب، بالإِضَافَة إلى غطاء ومناشف.

وتشتمل السيارة أَيْضَاً على مسندين منفصلين لوقوف الطيور في صندوق خاص مكسو بالفلين الطبيعي، يتم تركيبهما في تجويف مدمج في جانب صندوق الأمتعة، كما تم دمج غطاء حماية لأرضية صندوق الأمتعة، والمصدم الخلفي المصنوع أَيْضَاً من الفلين في الجزء الخلفي من سيارة Bentayga؛ حيث يمكن للطائر أن يَسْتَعِد للصيد واقفاً على المسند في ظل السيارة.

ويوجد بمقصورة السيارة مسند لوقوف الطيور على مسند الذراع الوسطى، يمكن استخدامه أَيْضَاً في نقل الطيور، بالإِضَافَة إلى سير تثبيت خاص، وقد تم ابتكار مشهد خلفية صحراوية يحلِّق فيها أحد الصقور باستخدام 430 قطعة منفصلة من الخشب على لوحة القيادة.