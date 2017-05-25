 غرة رمضان ..«خيركم» مسابقة «المَهرة» الرمضانية القرآنية و30 ألف ريال للفائز الأول | صحيفة تواصل الالكترونية

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غرة رمضان ..«خيركم» مسابقة «المَهرة» الرمضانية القرآنية و30 ألف ريال للفائز الأول

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غرة رمضان ..«خيركم» مسابقة «المَهرة» الرمضانية القرآنية و30 ألف ريال للفائز الأول

تواصل – واس:
تُطلق الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم خيركم , بمحافظة جدة غرة شهر رمضان المبارك , مسابقة “المَهرة الرمضانية القرآنية بإذاعة القرآن الكريم على مستوى المملكة , التي تنظمها الجمعية لإبراز النماذج القرآنية المتميزة , وذوي الصوت الشجي في مختلف المناطق .
وأكد رئيس مجلس ادارة الجمعية المهندس عبدالعزيز حنفي أن المسابقة التي تُنظم في عامها الثاني على التوالي يتنافس فيها 36 مشاركاً من طلاب حلقات القرآن بمختلف محافظات المملكة من ذوي الأصوات الجميلة , وتُبَث على إذاعة القرآن الكريم في تمام الساعة الـ 5 عصراً , حيث سيكون هناك ربورتاج عن المتسابق يليه حوار عن كيفية قضاء وقته مع القرآن , مشيراً إلى أن الحوار يتخلله فواصل تلاوات لبراعم جمعية خيركم , وتقارير تروي حكايا قرآنية من ميدان خيركم التعليمي , بالإضافة إلى جوائز للفائزين والمتصلين على البرنامج .
وبين أن الفائز بالمركز الأول سيحصل على 30 ألف ريال , في حين خصصت باقي الجوائز للثلاثة المراكز الأولى المشاركة في المسابقة , والتي تحصل على أعلى تقييم من اللجنة.
يُذكر أن برنامج المهرة الرمضاني قد حصد نجاحاً كبيراً خلال العام الماضي على مستوى المملكة , فيما سيجتمع المشاركون في الرياض للتنافس فيما بينهم لنيل لقب البرنامج .

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