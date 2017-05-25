«الشؤون الإسلامية» ترخص أكثر من 500 موقع لإفطار الصائمين بالقصيم

تواصل – الرياض:

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم إجراءات الترخيص لأكثر من (500) موقع لإفطار الصائمين بكافة أنحاء المنطقة، بعد استيفاء كافة الشروط والتعليمات المتبعة في ذلك.

وتنص شروط مواقع إفطار الصائمين على أن يشرف ويتكفل المتقدم بطلب الرخصة بالموقع شخصياً، وعدم جمع التبرعات والإعانات المالية من المواطنين تحت أَي ظرف، والتأكيد بأن تكون وجبة الإفطار مجهزة من قبل محلات مرخصة من قبل البلديات لِلتَّأَكُّدِ من نظافتها وسلامتها وتلافي التسممات الغذائية، وبأن تكون مواقع الإِفْطَار خارج مصلى المسجد، وعدم استخدام الخيام سريعة الاشتعال ويستخدم عوضاً عنها الخيام المقاومة للحريق حفاظاً على الأرواح والممتلكات، كما تم التأكيد على جميع المتبرعين العمل على تفعيل دور الأسر المنتجة في إعداد موائد الإفطار؛ تَمَاشِيَاً مع توجيهات سمو أمير المنطقة، وكذلك عدم إقامة أَي مناشط دعوية داخل تلك المواقع، إلا بعد إشعار الفرع سلفاً، وأخذ الموافقة وَفْقَ الإجراءات التي تُنَظِّم العمل الدعوي بَعِيدَاً عن الاجتهاد.

وَأَكَّدَ الْمُدِير الْعَام لفرع الشيخ عبدالله بن محمد المجماج أن هذه التنظيمات أصبحت واجبة وملزمة؛ نظراً لانتشار مواقع إفطار الصائمين بالمنطقة خلال شهر رمضان المبارك والتي صارت سمة من سمات شهر الخير والبركة، حيث تكتسي الأجواء بالروحانية والسكينة وتهافت الناس على الخير، وكذلك لقطع الطريق على من تسول له نفسه استغلال الشهر الفضيل وحب الناس للخير.