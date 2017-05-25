خبير ألماني: المياه المعبأة في زجاجات صلاحيتها لا نهائية

تواصل – وكالات:

قال خبير ألماني: إن المياه المعدنية المعبأة في زجاجات، مثلها مثل بقية المواد الغذائية، يدون عليها تاريخ يفضل استهلاكها قبله، إلا أن مدة صلاحيتها في الحقيقة لا نهائية.

وأشار زباستيان راو من مؤسسة إس جي إس فريزنيوس، وهي شركة بألمانيا تقدم خدمات تحليل مختبري غير طبية إلى أنه عادة ما تبلغ مدة صلاحية المياه نحو عام أو اثنين، إلا أنه طالما أن الزجاجة لم تفتح، فإن المياه بداخلها تظل صالحة للشرب، طالما تمت تعبئة الزجاجة بشكل صحي.

وتابع: بمجرد فتح الزجاجة، يتعين احتساء المياه خلال أيام قليلة، نظراً لأن الكائنات الدقيقة يمكن أن تتسرب إلى الزجاجة المفتوحة وتتضاعف على نحو سريع في الضوء والمناخ الدافئ. ويجب أن توضع الزجاجات التي تفتح في الثلاجة.