 خبير ألماني: المياه المعبأة في زجاجات صلاحيتها لا نهائية | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

غرة رمضان ..«خيركم» مسابقة «المَهرة» الرمضانية القرآنية و30 ألف ريال للفائز الأول سوريا.. قوات «الأسد» تجدد قصف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين الخدمة المدنية: إقفال طلبات تحوير الوظائف الحكومية للفترة الـ5 وصدور القرارات 11 رمضان «وول ستريت جورنال»: السعودية الفائز الأكبر من جولة ترامب الخارجية «الكهرباء»: تدوير الرماد الكربوني بمحطات التوليد لمكافحة التلوث رفع حظر استيراد الطيور الحية من 6 دول «رقية المحارب‏»: لا يشرع لاستقبال رمضان شيء من الأعمال العبادية الخاصة ولا الفوانيس «رئيس الأمر بالمعروف» يلتقي بمسؤولي العمل الميداني في الرياض لمتابعة تنفيذ مشروع التطوير «المياه الوطنية»: محطات تعبئة المياه تعمل على مدار الساعة في رمضان «العمل»: توقيع اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية المدرّبة من كينيا «نيويورك تايمز» تكشف سِر زيادة المكالمات الهاتفية بين الجيشين الأمريكي والروسي مفتي أستراليا يعلن السبت المقبل أول أيام رمضان

خبير ألماني: المياه المعبأة في زجاجات صلاحيتها لا نهائية

0
خبير ألماني: المياه المعبأة في زجاجات صلاحيتها لا نهائية

تواصل – وكالات:

قال خبير ألماني: إن المياه المعدنية المعبأة في زجاجات، مثلها مثل بقية المواد الغذائية، يدون عليها تاريخ يفضل استهلاكها قبله، إلا أن مدة صلاحيتها في الحقيقة لا نهائية.

وأشار زباستيان راو من مؤسسة إس جي إس فريزنيوس، وهي شركة بألمانيا تقدم خدمات تحليل مختبري غير طبية إلى أنه عادة ما تبلغ مدة صلاحية المياه نحو عام أو اثنين، إلا أنه طالما أن الزجاجة لم تفتح، فإن المياه بداخلها تظل صالحة للشرب، طالما تمت تعبئة الزجاجة بشكل صحي.

وتابع: بمجرد فتح الزجاجة، يتعين احتساء المياه خلال أيام قليلة، نظراً لأن الكائنات الدقيقة يمكن أن تتسرب إلى الزجاجة المفتوحة وتتضاعف على نحو سريع في الضوء والمناخ الدافئ. ويجب أن توضع الزجاجات التي تفتح في الثلاجة.

شاهد ايضا

لصحتك.. تعرّف على كمية السكر المناسبة يومياً

لصحتك.. تعرّف على كمية السكر المناسبة يومياً

تحذير من إعطاء دواء الإسهال للطفل قبل استشارة الطبيب

تحذير من إعطاء دواء الإسهال للطفل قبل استشارة الطبيب

أطعمة بديلة عن الأدوية.. تعرف عليها

أطعمة بديلة عن الأدوية.. تعرف عليها

النمر يحذّر: حبوب «زاناكس» المنومة تؤدي للإصابة بالإدمان والهلوسة

النمر يحذّر: حبوب «زاناكس» المنومة تؤدي للإصابة بالإدمان والهلوسة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>