 4 نصائح للتخلص من رائحة القدمين الكريهة | صحيفة تواصل الالكترونية

4 نصائح للتخلص من رائحة القدمين الكريهة

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4 نصائح للتخلص من رائحة القدمين الكريهة

تواصل – وكالات:

تتزايد شكوى البعض من رائحة القدمين الكريهة في موسم الصيف، وترتبط المشكلة عادة بتعرّق القدمين والذي يحدث أيضاً في درجات الحرارة العادية.

وفي كثير من الأحيان تكون مشكلة تعرّق القدمين وراثية، لكن فرط التعرّق يتأثر بمجموعة من العوامل الحياتية يمكنك التحكم في بعضها. إليك أهم مسببات رائحة القدمين الكريهة وكيفية التخلص منها:

ومن أهم مسببات زيادة تعرّق القدمين: الطقس الحار، والانفعالات العصبية، والحمّى، والالتهابات. كذلك تتأثر المشكلة بعوامل خارجية مثل صبغة الجوارب أو نوعية النسيج المصنوعة منه.

للتخلص من مشكلة التعرّق:

1- انقع قدميك في شاي بارد لتثبيط نشاط الغدد المنتجة للعرق.

2- يمكنك استعمال البودرة التي تتوفر في الصيدليات دون وصفة طبية لتساعد على تجفيف القدم وتقليل الرائحة.

3- استبدال الجوارب بأخرى مصنوعة من القطن.

4- احرص على ارتداء أحذية مفتوحة كلما أتيحت لك الفرصة.

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