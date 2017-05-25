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سوريا.. قوات «الأسد» تجدد قصف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

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سوريا.. قوات «الأسد» تجدد قصف مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

تواصل – واس:

جددت قوات النظام السوري قصفها العنيف خلال الساعات الماضية للأماكن السكنية داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا.

وأعربت اللجان الشعبية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، عن صدمتها جراء تركيز قوات النظام السوري والميليشيات التابعة لها القصف العنيف على مساكن المدنيين العزل داخل المخيمات الفلسطينية.

وطالبت اللجان بتدخل دولي لوقف عمليات القصف والدمار والحصار التي تقوم بها قوات رئيس النظام السوري وأجهزته الأمنية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن الطفلة الفلسطينية عيناء خلدون أبو نبوت قضت جراء قصف مدفعية قوات رئيس النظام السوري الذي استهدف حي الكاشف في درعا جنوب سوريا؛ مما يرفع حصيلة اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية الحرب الدائرة في سورية إلى 3502 ضحية.

وأشارت إلى تعرض مخيم الوافدين للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق للقصف العنيف وسقوط عدة قذائف صاروخية على المنازل السكنية.

ونوهت مجموعة العمل في بيان لها إلى أن تدهور الأوضاع الأمنية في المناطق والبلدات المجاورة لمخيم الوافدين الذي يبعد عن العاصمة دمشق 20 كيلومتراً وتعرض المخيم للقصف بين الحين والآخر أثر سلباً على أوضاع أبناء المخيم الذين يعانون أصلاً من فقر الحال وارتفاع معدلات البطالة وسوء الأوضاع المعيشية حتى قبل اندلاع الثورة في سوريا.

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