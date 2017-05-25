لصحتك.. تعرّف على كمية السكر المناسبة يومياً

تواصل – وكالات:

قالت منظمة الصحة العالمية إن الحد الأقصى من استهلاك الطاقة اليومي المستمد من السكر الحر لابد أن يكون أقل من 10%، ولا يقتصر ذلك على السكر المضاف إلى الأطعمة الجاهزة فحسب، بل السكر المستمد أيضا من العسل والشراب وعصائر الفاكهة.

وأضافت منظمة الصحة العالمية أنه من المستحسن خفض نسبة السكر إلى أقل 5% من أجل تحقيق فوائد صحية، ويبلغ متوسط الاستهلاك ست ملاعق أو 25 جراماً من السكر الموجود في الكولا والكاتشب والبيتزا المجمدة وغيرها من الأطعمة الجاهزة.

من جانبها، قالت الجمعية الألمانية للتغذية إنه لم يتم إثبات المزايا بشكل كافٍ، وأكدت أنه من الصعب الوصول إلى هذه الكمية، وإذا رغب المرء في التخلص من حب الحلويات والسكريات، فيمكنه البدء بتقليل ملعقة سكر في فنجان القهوة المعتاد.

وأفادت خبيرة التغذية جابرييل كاوفمان إنه كلما قلت كمية السكريات في النظام الغذائي، كان ذلك أفضل، مشيرة إلى أنه لا بأس من تناول بعض الحلويات من وقت إلى آخر ويعتبر من الأمور العادية تماماً.