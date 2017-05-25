مايكروسوفت تكشف مواصفات جهازها الجديد «سيرفس برو»

تواصل – وكالات:

كشفت شركة مايكروسوفت عن جهاز “سيرفس برو” الجديد، والذي يمتاز ببطارية ذات فترة تشغيل تمتد إلى 13.5 ساعة.

ويتمتع الجهاز الجديد بشاشة قياس 12.3 بوصة، والتي يمكن استعمالها باليد أو بواسطة قلم سيرفس الجديد والمتوافر بشكل منفصل، وكذلك أداة Surface Dial الخاصة بالكمبيوتر “سيرفس استوديو” الجديد، وهي عبارة عن نوع من الأزرار الدوارة، والتي يتم وضعها على الشاشة، وتقوم بإجراء العديد من الوظائف المختلفة تبعا للتطبيق المفتوح.

وعلى غرار الموديل السابق يشتمل جهاز مايكروسوفت الجديد على منفذ سيرفس إلى جانب منافذ “يو إس بي 3.0” ومنفذ “ميني ديسبلاي”، ويمكن للمستخدم الاختيار بين معالجات إنتل المختلفة من الجيل السابع.

ويشتمل الجهاز المزود بأقوى معالجات إنتل i7 على مروحة، ويزخر اللاب توب الجديد بذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 16 غيغابايت مع ذاكرة داخلية من أقراص الحالة الساكنة SSD سعة 512 غيغابايت في أقوى الموديلات.