 «وول ستريت جورنال»: السعودية الفائز الأكبر من جولة ترامب الخارجية | صحيفة تواصل الالكترونية

«وول ستريت جورنال»: السعودية الفائز الأكبر من جولة ترامب الخارجية

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«وول ستريت جورنال»: السعودية الفائز الأكبر من جولة ترامب الخارجية

تواصل- سامر محمد:

رأت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن السعودية حققت مكاسب كبيرة من زيارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على الساحة الجيوسياسية، حيث أكدت تلك الزيارة ما كانت ترغب المملكة في تحقيقه وهي رؤيتها كقائد للعالم الإسلامي.

وأشارت إلى أن الصورة تحدثت عن نفسها، فرؤساء عشرات الدول الإسلامية وقفوا خلف الرئيس الأمريكي وخادم الحرمين الملك سلمان، بعدما أثنى “دونالد ترامب” بشكل هائل على المملكة وأيد موقف الرياض في مواجهة إيران.

ونقلت عن “فواز جرجس” أستاذ دراسات الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد أن السعودية هي الفائز الأكبر من زيارة “ترامب” الذي تبنى الرؤية الاستراتيجية السعودية وتوج المملكة كمركز للعالمين العربي والإسلامي.

واعتبرت الصحيفة أن تمكين المملكة من تحقيق طموحاتها في القيادة الإقليمية لم ينظر إليه بشكل تقليدي على أنه يخدم مصالح الولايات المتحدة والغرب.

 

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