 رفع حظر استيراد الطيور الحية من 6 دول | صحيفة تواصل الالكترونية

رفع حظر استيراد الطيور الحية من 6 دول

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رفع حظر استيراد الطيور الحية من 6 دول

تواصل – فريق التحرير:

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر المؤقت التي فرضته على استيراد الطيور الحية وبيض التفقيس والصيصان من 6 دول، بسبب مخاطر أنفلونزا الطيور عالي الضراوة.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية بالوزارة د. سند الحربي أن الوزارة رفعت الحظر على توجو، هولندا، أوكرانيا، تونس، الكويت، إضافة إلى أسبانيا التي استثني منها منطقة كتالونيا الأسبانية.

وقال الحربي إن رفع الحظر جاء بناء على تقارير صادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ( OIE ) تضمنت عدم تسجيل بؤر جديدة لمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة خلال الثلاثة أشهر الماضية في تلك الدول .

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