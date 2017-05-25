«جوازات حائل» تحدد أوقات العمل بمقار حملة «وطن بلا مخالف» في رمضان

تواصل ـ سعود الرفاع:

أعلنت جوازات منطقة حائل، اليوم، عن أوقات العمل بمقار حملة “وطن بلا مخالف”، وحددت جوازات المنطقة العمل على فترتين، صباحية تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً وتنتهي الساعة الثالثة عصراً، والفترة المسائية تبدأ من الساعة التاسعة مساءً وتنتهي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل, وذلك بمقر إدارة متابعة الوافدين ومقر إدارة جوازات المنطقة، مشيرة إلى أن العمل مستمر في جوازات المطار على مدار اليوم بحسب جدول رحلات الطيران.

وأوضح مدير جوازات منطقة حائل العميد مشبب القحطاني, أن شهر رمضان المبارك يعد الفرصة الأخيرة للمخالفين الراغبين بتسوية أوضاعهم وذلك بمغادرتهم واستفادتهم من الحملة حاثهم على المبادرة بسرعة مراجعة مقار الحملة والاستفادة من المدة القليلة المتبقية.

وأشار إلى أنه بعد نهاية شهر رمضان المبارك سيتم تكثيف الحملات الميدانية لتعقب وضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل وتطبيق الأنظمة والتعليمات المشددة بحقهم.