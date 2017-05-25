 «هواوي» تُطلق الجيل الثاني من «مات بوك إي» | صحيفة تواصل الالكترونية

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«هواوي» تُطلق الجيل الثاني من «مات بوك إي»

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«هواوي» تُطلق الجيل الثاني من «مات بوك إي»

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق الجيل الثاني من جهاز اللاب توب Matebook E من فئة 2 في 1 والمزود بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز والقابل للتحويل.

وأوضحت الشركة الصينية أن جهاز اللاب توب الجديد يأتي بشاشة قياس 12 بوصة بدقة وضوح 2160×1440 بكسل، ويمكن للمستخدم ضبط زاوية الرؤية للشاشة IPS بسلاسة حتى زاوية 160 درجة بواسطة الحامل المدمج.

وتشتمل باقة التجهيزات القياسية على معالج إنتل Core i5-7Y54 ثنائي النوى يعمل بسرعة تتراوح بين 1.2 و 3.2 جيجاهيرتز، مع ذاكرة عشوائية سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية من أقراص الحالة الساكنة SSD بسعة 256 غيغابايت.

ويدعم جهاز هواوي Matebook E شبكة WLAN اللاسلكية بمعايير 802.11a/b/g/n/ac وتقنية البلوتوث 4.1، ويشتمل الجهاز على نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 Home وكذلك إصدار تجريبي من حزمة البرامج المكتبية أوفيس 365، ويبلغ وزن الجهاز حوالي 1100 غرام بما في ذلك لوحة المفاتيح القابلة للخلع.

وتروج الشركة الصينية لجهاز اللاب توب الجديد من خلال تجهيزه ببطارية ليثيوم أيون سعة 4430 مللي أمبير ساعة، مع كاميرا أمامية بدقة وضوح 5 ميغابكسل واثنين من الميكروفونات الرقمية وسماعة استريو تعمل بتقنية دولبي Audio Premium، ويزخر جهاز هواوي بمستشعر لبصمة الأصابع ومستشعر للتسارع والإضاءة المحيطة.

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