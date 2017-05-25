«رئيس الأمر بالمعروف» يلتقي بمسؤولي العمل الميداني في الرياض لمتابعة تنفيذ مشروع التطوير

تواصل – واس

التقى الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، مشرفي الميادين والقطاعات ورؤساء ووكلاء مراكز الهيئات في مدينة الرياض، وذلك بحضور عدد من قيادات الرئاسة.

ونوه “السند” ببوادر نجاح مشروع تطوير وتعزيز العمل الميداني، الذي دشن الأسبوع الماضي بمدينة الرياض، مبيناً أنه سيتم إطلاق هذا المشروع في جميع مناطق المملكة خلال الأيام القادمة – بإذن الله -.

وأضاف، أن المشروع حقق نجاحات في تطبيقها مما أسهم في تكثيف العمل الميداني وشموله لنطاقات أوسع انطلاقاً من حرص الرئاسة العامة على القيام بدورها وفق مهماتها واختصاصاتها، وحرصاً على إقامة هذه الشعيرة العظيمة على الوجه المطلوب.

وأكد “السند”، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم المكونات التي تعنى بها هذه الدولة المباركة منذ إقامتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه -، مشيراً إلى الدور الذي تقوم به الرئاسة العامة والعاملون في الميدان لتحقيق خيرية هذه الأمة، منوهاً بالدعم الكبير الذي تلقاه الرئاسة العامة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله -.