شرطة القصيم تضبط متسولاً بحوزته 66 ألف ريال

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن الجهات الأمنية وبناءً علی توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم -حفظه الله- تقوم بواجباتها علی مدار العام للقضاء علی ظاهرة التسول بتنسيقٍ مشترك مع الأجهزة ذات العلاقة.

وقال السحيباني: إن دوريات الأمن والشرطة عثرت بحوزة إحدى الحالات على مبلغ مالي وقدره 66 ألف ريال، فيما تم ضبط وافدٍ آخر يمتهن التسول بزي امرأة.

وشدد على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين للحد من تنامي هذه الظاهرة، وذلك بتوجيه تبرعاتهم ومساعداتهم للجهات الرسمية في الجمعيات والمؤسسات الخيرية والتي بدورها تقوم بإيصالها لمستحقيها بطرقٍ نظامية.

وأشار إلى وضع الترتيبات اللازمة لمكافحة هذه الآفة وتشكيل فرقٍ ميدانية مختصة لتتبع المتسولين وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، والذين غالباً ما يستغلون مواسم العبادة للكسب غير المشروع وامتهان التسول.

وحذر في الوقت ذاته مما قد يلجأ إليه المتسولون من أساليب للتحايل واستدرار العواطف، سواء عبر استخدام الأطفال أو النساء أو كبار السن، وذلك لجني المزيد من المال.