«مكنون»: 680 خاتماً وخاتمة للقرآن يجتازون الفصلين الدراسيين للعام الحالي

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اختُتمت اليوم “الخميس”، اختبارات الخاتمين بجمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1437هـ/1438هـ، وأسفرت النتائج عن نجاح (528) طالباً وطالبة في اختبارات الخاتمين والخاتمات في منطقة الرياض ومراكز الإشراف التابعة لها، من أصل (766) طالباً وطالبة تقدموا للاختبارات.

وجرت اختبارات البنين في جامع الحسين بن علي التابع لمركز الدائري الغربي وجامع الراجحي بحي الجزيرة التابع لمركز الشرق، بينما جرت اختبارات البنات في مركز الإشراف النسائي بحي الربوة، وبذلك يرتفع عدد الخاتمين والخاتمات بالإضافة إلى الفصل الدراسي الأول إلى (680) طالباً وطالبة.

ووفقاً للخطة التعليمية لهذا العام فإنه تبقى أمام المتقدمين اختبارات الفصل الصيفي وهي على فترتين، الأولى في شهر رمضان المبارك والأخرى في شهر ذي القعدة بمشيئة الله تعالى، وذلك تسهيلاً للملتحقين من الطلاب والطالبات بالدورات الصيفية القرآنية المكثفة، وسوف يبدأ التسجيل في هذا الفصل يوم الخميس 1438/08/22هـ وحتى 1438/09/15هـ إلكترونياً عبر موقع تاج، وحدد موعد انطلاقتها 1438/09/01هـ في جامع الحسين بن علي التابع لمركز الدائري الغربي.

وأعرب مدير إدارة الشؤون التعليمية بـ “مكنون” الشيخ حمد بن سليمان العنقري عن شكره لكل الأقسام والوحدات واللجان ومراكز الإشراف لجهودهم الجبارة في إتمام الاختبارات وفق الجدولة المحددة لها، وبصورة ممتازة تعكس الكفاءة العالية في الإعداد والترتيب والتنسيق.

وجدد العنقري شكره لكل الطلاب والطالبات الذين اجتازوا الاختبارات على انضباطهم واجتهادهم وحرصهم، مهنئاً الفائزين والفائزات ومتمنياً لكل من لم يحالفه الحظ التوفيق في الاختبارات القادمة، وأهاب العنقري بعموم الخاتمين والخاتمات بسرعة التسجيل في الفصل الصيفي ليتمكن الطلاب والطالبات الذين لم يستطيعوا أن يلتحقوا باختبارات الفصل الدراسي الثاني أن يبادروا بالتسجيل لإتمام حفظهم أسوة بمن سبقوهم من الطلاب والطالبات.

وسوف يكون إعلان النتائج عن طريق موقع تاج لجمعية تحفيظ القرآن بالرياض “مكنون” أو عن طريق زيارة الطالب لمركز الإشراف التابع له.